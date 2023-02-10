Упавшая с крыши сосулька травмировала петербурженку

Падение сосульки с крыши дома № 14 по Средней Подьяческой улице травмировало проходившую мимо женщину, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 9 февраля около 14:30.

Спустя полчаса после удара пострадавшая обратилась в травмпункт. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От госпитализации петербурженка, отмечавшая в тот день 50-летний юбилей, отказалась.

Из травмпункта потерпевшую отпустили в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

В минувшем декабре сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в Луге из-за падения наледи на 50-летнего мужчину. В другом случае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал подчиненным провести проверку по факту травмирования девушки из-за падения куска льда на Садовой улице.