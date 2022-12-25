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Новости 11:59

Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту падения на петербурженку наледи с дома на Садовой

фото ЗакС политика Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту падения на петербурженку наледи с дома на Садовой

Петербургское управление Следственного комитета организовало проверку из-за падения наледи на петербурженку, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, информирует пресс-служба СК.

Инцидент случился вечером 21 декабря. В это время молодая девушка шла из университета домой. Когда она проходила у дома № 42 по Садовой улице, ей на голову свалился кусок льда. Петербурженку увезли на скорой с ушибом мягких тканей головы и после оказания помощи отпустили.

По факту данного происшествия СК может возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Девушка в свою очередь собирается подать заявление в полицию.

Отметим, что в течение прошлой недели ввиду неблагоприятных погодных условий петербуржцы часто обращались в травмпункты: десяткам людей требовалась операция. Уголовные дела возбуждались по факту падения сосульки на женщину на проспекте Просвещения, а также из-за травмирования на льду пожилого сотрудника БДТ.

Губернатор Александр Беглов, комментируя качество зимней уборки в городе, призвал не критиковать исполнителей, а помочь им.


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