Беглов попросил не ругать, а помочь снегоуборщикам

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" ответил на претензии горожан к качеству зимней уборки в Петербурге. Он заявил, что сотрудников жилищно-коммунального хозяйства есть за что ругать, но лучше им помочь.

"Когда люди работают по три недели без выходных в усиленном режиме, можно их, конечно, ругать, но нужно создать им и соответствующие условия. Правильно, я бы сказал, их нужно поддержать и помогать", - сказал Беглов.

Он отметил, что зима в городе опять выдалась снежная. С начала декабря, по словам губернатора, выпало почти полметра осадков. За одну пятницу, 16 декабря, с улиц города вывезли 400 тыс. кубометров снега.

Напомним, власти Петербурга обещали, что этой зимой произойдет реформа, которая выведет уборку снега на новый уровень. Однако начать ее планируют только с нового года. Суть ее заключается в постепенном отказе от труда подрядных организаций и передаче их работы городским жилищным агентствам.