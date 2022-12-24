Отправившая жителя Луги в больницу сосулька привела к уголовному делу

На Ленинградском шоссе в Луге упавшая с крыши дома наледь травмировала 50-летнего мужчину, которому потребовалась госпитализация. В связи с этим управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность), о чем сообщает пресс-служба ведомства. Лед рухнул со здания, которое занимает учреждение социального обслуживания. Инцидент имел место в четверг, 22 декабря.

Отметим, что в течение недели из-за неблагоприятных погодных условий петербуржцы все чаще обращались в травмпункты: десяткам людей требовалась операция. Уголовные дела возбуждались по факту падения сосульки на женщину на проспекте Просвещения, а также из-за травмирования на льду пожилого сотрудника БДТ.

Губернатор Александр Беглов, комментируя качество зимней уборки в городе, призвал не критиковать исполнителей, а помочь им.