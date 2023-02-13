Силовики, лингвист и кассир из алкомаркета: суд выслушал свидетелей по делу о записке на могиле родителей Путина

В Приморском районном суде Петербурга 13 февраля состоялось очередное заседание по делу Ирины Цыбаневой, которую судят за оставленную на могиле родителей президента Владимира Путина записку по статье о надругательстве над местами захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). В суде допросили свидетелей со стороны обвинения: силовиков, эксперта, а также сотрудницу алкомаркета, председателя ЖСК и дочь обвиняемой.

Заседание прошло в быстром темпе. Привлеченные к делу свидетели со стороны обвинения кратко отвечали на вопросы прокурора. Судья вопросов не задавала. На заседании выступила судебный эксперт Анна Медведева, которая изучала содержимое записки. Она заявила, что в тексте записки автор хотел донести до родителей негативную информацию об их сыне.

— В указанном тексте содержалась негативная оценка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. <…> В данном тексте содержалась авторская аргументация оценки. <…> Целевой адресат данного текста в содержании был виден. Это родители Владимира Владимировича Путина, — заявила эксперт.

Сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом в суде рассказал, что ему поручили отправиться на место "преступления", чтобы пообщаться с местным сотрудником охранного предприятия. Что именно было в записке, он не помнит, но уточнил, что там была критика президента.

Также допросили полковника полиции, который рассказал о том, как изучал записи видеокамер, расположенных на территории кладбища. Кроме него, на заседании выслушали сотрудницу отдела полиции № 35 Юлию Хохлову, которая проводила личный досмотр задержанной Цыбаневой. Прокурор в основном задавал ей уточняющие вопросы о деталях составления протокола.

Еще один свидетель - кассир алкомаркета "Красное&Белое", которая выступила в качестве понятой во время досмотра. Другой понятой стала председатель ЖСК Анна Родина, которая присутствовала при обыске в квартире Цыбаневой. Следственные мероприятия длились около часа. Ничего запрещенного полицейским найти не удалось. Забрали лишь блокноты, из которых, по предположению силовиков, Цыбанева могла вырвать листок, чтобы оставить записку на могиле. Родина отметила, что обвиняемая следственным мероприятиям не препятствовала.

Для личной характеристики в суд вызвали дочь обвиняемой. Она рассказала, что ее мать интеллигентный человек, увлекается искусством, ходит в театр, занимается вышивкой и помогает нянчиться с внуками. О политической активности своих родственников она рассказать не смогла, но с уверенностью заявила, что ни в каких партиях ее мама не состоит. Спорную записку они не обсуждали, и точная мотивация ей неизвестна.

— Я могу только предположить, что, возможно, общий фон такой негативный сейчас. Такая ситуация серьезная сейчас... Мне кажется, действительно, может психологически давить, когда телевизор смотришь, — сказала дочь Цыбаневой.

Планировалось, что на заседании выступит сотрудник ЧОП Артем Колошан, который обнаружил записку на могиле родителей Путина, но он находится в командировке. Прокурор зачитал его ранние показания.

Следующее заседание назначили на 28 февраля. На нем планируют допросить ещё трех экспертов, среди которых почерковеды и лингвисты.

Напомним, в середине октября Ирину Цыбаневу отправили под домашний арест из-за оставленной на могиле родителей президента записки, в которой якобы содержались критические высказывания в адрес главы государства. Позже меру пресечения заменили на запрет определенных действий. По существу дело начали рассматривать в середине декабря 2022 года. Цыбаневой грозит до 5 лет лишения свободы.

Константин Леньков