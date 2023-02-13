Губернатор похвалился вторым местом Петербурга в рейтинге качества жизни

Петербург за год поднялся на две позиции в разработанном Агентством стратегических инициатив (АСИ) рейтинге качества жизни в регионах, напомнил горожанам губернатор Александр Беглов 13 февраля. Достигнутый результат свидетельствует, по его мнению, об одобрении действий Смольного федеральным центром.

"На прошлой неделе Петербург занял второе место в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству жизни за 2022 год. В 2021 году наш город был в этом рейтинге только четвертым", — заявил Беглов в эфире "Радио России".

Полученное второе место говорит о "высокой оценке работы городского правительства со стороны федерального центра", продолжил градоначальник. Он заявил о том, что Смольный в последние годы "прилагает значительные усилия, чтобы повысить качество жизни петербуржцев и комфортность городской среды". В частности, речь идет о строительстве социальных объектов, расширении масштабов благоустройства, внедрении крупных инвестиционных проектов и прочем.

Глава АСИ Светлана Чупшева перечислила лидеров рейтинга на заседании с участием президента Владимира Путина 9 февраля. Первое место отошло Москве, второе — Петербургу, в первую пятерку также вошли Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.