Комтранс сообщил о заключении контракта на изготовление "Подорожников" в виде брелока

В Петербурге заключен контракт на поставку электронных карт "Подорожник" в форме брелока, сообщил 13 февраля комитет по транспорту.

Победителем электронных торгов стало ООО "Наш город". Компания должна будет поставить 332 тысячи брелоков на общую сумму в 22,5 миллиона рублей. Проездные будут поставляться партиями в течение всего 2023 года.

Когда именно начнутся продажи проездных, в комитете не уточнили.

О планах комтранса возобновить продажу "Подорожников" в виде брелоков стало известно в январе. Впервые такие проездные поступили в продажу в 2016 году, за это время было продано почти 400 тысяч штук.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"