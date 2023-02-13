Беглов распространил меры соцподдержки на пасынков и падчериц участников СВО

Пасынки и падчерицы участников спецоперации на Украине получат в Петербурге меры социальной поддержки наравне с родными детьми отправившихся на СВО горожан, сообщила 13 февраля пресс-служба губернатора. Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга подписал Александр Беглов.

Такие дети получат право на бесплатное питание в школах и колледжах, на бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и на бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, им положены льготы при поступлении в образовательные организации, а их родителям, при необходимости, — освобождение от платы в детских садах.

"Ранее эти меры социальной поддержки распространялись только на родных детей участников специальной военной операции, либо на детей, которые были ими усыновлены или находились под их опекой (попечительством)", — указали в Смольном.

Тема предоставления льгот пасынкам и падчерицам прозвучала в ходе прямой линии Беглова 28 января. Соответствующий вопрос направила воспитывающая троих детей петербурженка, муж которой участвует в спецоперации. Дети ему не родные, но он их содержал на протяжении нескольких лет. Теперь же они оказались лишены права на льготы, поскольку воспитываются не родным отцом.

Губернатор в ответ пообещал распорядиться, чтобы удалось "найти правовой механизм и решить этот вопрос в течение двух недель". Подробнее о прямой линии Беглова читайте в материале ЗАКС.Ру.