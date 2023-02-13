Слуцкий попросил Путина ввести единый пакет поддержки мобилизованных

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил его организовать единую для разных регионов систему поддержки добровольцев и мобилизованных, передает 13 февраля пресс-служба Кремля. Свои пожелания политик объявил "скромными", заодно заявив о важности конструктивной позиции в противовес "оппозиционности".

"Они [предложения] вполне себе звучат иногда скромно. Нужно вводить единый минимальный пакет, как мы считаем, поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах Федерации, чтобы это были единые нормы", — произнес Слуцкий. В качестве примера он упомянул создание ясельных групп для детей от двух месяцев до полутора лет. Подобная мера нужна, по его мнению, "дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии".

В целом свои идеи Слуцкий охарактеризовал как "не революционные, не прорывные" и объяснил это потребностью у людей не в прорывах, а в "здравом смысле и конструктивной позиции". "Если она конструктивная, то должна хвататься не за свою оппозиционность, а быть ближе к людям и решать те задачи, которые реально стоят сегодня", — поведал президенту либерал-демократ.

Также в понедельник Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. В беседе он среди прочего заявил, что у российской власти "вообще никогда не было никаких противоречий" с коммунистами.

Фото: kremlin.ru