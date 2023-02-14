Защита обжаловала приговор по делу о теракте из-за поджога военкомата в Нижневартовске

Защита Владимира Борисенко обжаловала первый в России приговор по делу о теракте (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) из-за попытки поджога военкомата в Нижневартовске, сообщило ТАСС 14 февраля. В конце января суд назначил россиянину 12 лет лишения свободы, из которых первые три ему предстоит отбыть в тюрьме.

"Поступила жалоба от адвоката", — приводит информагентство слова собеседника в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

Рассмотрением жалобы займется Апелляционный военный суд.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года Борисенко в компании Василия Гаврилишена попытался поджечь военкомат в Нижневартовске. Пламя распространилось на площади в один квадратный метр, в результате происшествия никто не пострадал. Рассмотрением дела занимался Центральный окружной военный суд, который 31 января признал Борисенко виновным и вынес приговор. Дело Гаврилишена рассматривается отдельно.