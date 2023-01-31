Житель ХМАО получил двенадцать лет заключения по делу о поджоге военкомата

Центральный окружной военный суд вынес прецедентный приговор по делу о поджоге военкомата, который был расценен как совершение террористического акта (п."а", ч.2 ст. 205 УК). Как сообщает ТАСС, жителю Ханты-Мансийского автономного округа Владиславу Борисенко присудили 12 лет колонии строгого режима, а также 6 тысяч рублей штрафа. Вместе с ним по делу проходит Василий Гаврилишен.

Согласно материалам дела, криминальный эпизод с участием фигурантов имел место в начале мая в Нижневартовске. Горение случилось на площади один квадратный метр, пострадавших в результате пожара не оказалось. Гособвинение запрашивало для Борисенко 13 лет лишения свободы.

О том, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты, представители Генштаба заговорили еще в конце сентября, на фоне участившихся нападений на объекты Минобороны.