Обвиняемого в попытке поджечь петербургский военкомат внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг пополнил реестр экстремистов и террористов именем 26-летнего медика Максима Асрияна, проходящего по уголовному делу о приготовлении к теракту в Петербурге (ч. 1 ст. 205 УК).

Уроженец Краснодарского края Асриян был задержан сотрудниками ФСБ в начале октября в Пулково: тогда молодой человек собирался улететь в Сочи. Ему вменяют попытку поджечь здание военкомата на Южном шоссе в Купчино, имевшую место в августе. Асриян, считают силовики, не довел задуманное до конца, потому что встретил силовиков у здания, выбранного в качестве цели.

До 8 марта обвиняемый пробудет в СИЗО.

Отметим, в сентябре представители Генштаба предупредили россиян, что впредь поджоги военкоматов и приготовление к ним будут трактоваться как теракты. Нынешней осенью после серии нападений по всей стране военкоматы получили усиленную охрану.