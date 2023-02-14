Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России замедлился относительно предыдущей недели

В России продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако меньшими по сравнению с предыдущей неделей темпами, сообщили 14 февраля в Роспотребнадзоре. Если в прошлый вторник сообщалось о приросте в 11 %, то теперь его значение оказалось ниже 5 %.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла почти на 5 % и составила чуть выше одного миллиона случаев", — сообщила федеральная служба.

В структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями по-прежнему превалирует грипп — на него приходится в общей сложности 53 % всех находок. При этом почти 80 % заражений гриппом приходится на вирус гриппа B.

В списке превалирующих инфекций негриппозной природы превалируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

Что касается коронавируса, то в случае с ним превалирует заболеваемость штаммом "омикрон". За прошедшую неделю зафиксировано 78,8 тысяч заражений, что на 30 % больше, чем неделей ранее.