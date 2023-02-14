Песков не стал говорить о планах привлечения крупного бизнеса к обеспечению спецоперации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможности привлечения крупного бизнеса к обеспечению потребностей армии или же о том, стоит ли ждать внесения корректив в производство с учетом длящейся спецоперации на Украине, сообщило 14 февраля ТАСС.

"Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

В то же время Песков не исключил, что соответствующая тема будет подниматься в ходе встречи президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей в случае, если она произойдет. Касательно последнего он особо уточнил, что президент встречается с РСПП один раз в год, и выразил надежду, "что и в этом году такое общение состоится".

"Если на встрече будут задаваться такие вопросы, соответственно, тема будет обсуждаться", — отметил Песков.

Ранее появилась информация о том, что Путин может встретиться с членами РСПП в середине марта.