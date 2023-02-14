ГУП "ТЭК" не станет начислять пени мобилизованным и добровольцам

Петербургское ГУП "ТЭК" сообщило 14 февраля, что не станет начислять пени за просроченные платежи мобилизованным и добровольцам, а также членам их семей.

"Граждане, заключившие контракт, и члены их семей освобождаются от начисления пеней со дня заключения контракта, но не ранее 07.10.2022, до прекращения действия контракта. С заявлением можно обратиться в любое время, даже если контракт уже прекращен", — гласит сообщение на сайте унитарного предприятия.

В случае просрочки платежа, чтобы избежать пеней, следует обратиться с заявлением в свободной форме в единый информационно-расчетный центр Петербурга. К заявлению следует приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, и документы, подтверждающие, что он входит в семью мобилизованного, а также подтверждение заключения контракта с армией.

При подаче заявления в суд и службу судебных приставов приостанавливаются судебные разбирательства и исполнительные производства, отметили в ГУП "ТЭК".

Ранее Минобороны известило о том, что при издании указа о прекращении мобилизации участники СВО лишатся дополнительных социальных гарантий и компенсаций.

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