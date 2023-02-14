Владимирскому журналисту присудили компенсацию из-за незаконного предостережения силовиков

Суд во Владимирской области назначил компенсацию в размере 10 тысяч рублей корреспонденту издания "Довод" Евгению Саутину, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Решение было оглашено еще в конце января. Суд счел незаконным предостережение, которые местные полицейские вынесли журналисту. В ходе обыска прошлой весной, связанного с "вандалистским" делом о пацифистском граффити (ч. 2 ст. 214 УК), его предупредили об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста.

Силовики в общении с Саутиным охарактеризовали его как "лицо, склонное к экстремизму", а также обратили внимание, что его издание не имеет лицензии. Согласно решению суда, предостережение было не вполне конкретным и давало "возможность широкого толкования требований полиции", что нарушило его права.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов