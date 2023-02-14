Инцидент с каретой на Дворцовой площади случился во время запрета на передвижение транспорта

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев получил от комитета по транспорту ответ на свой запрос, связанный с травмированием людей на Дворцовой площади гужевой повозкой в новогодние праздники.

Чиновники сообщили, что проезд кареты не был санкционирован и имел место в период действовавшего запрета на передвижение какого-либо транспорта по площади. Запрет был связан с проведением Рождественской ярмарки, его вводили на время с 13 декабря по 23 января.

Кроме того, в комитете сообщили, что нынешний порядок проведения массовых гуляний не требует введения дополнительных запретов на передвижение конного транспорта.

Напомним, что 2 января повозку с лошадьми внезапно оседлал подвыпивший мужчина и своими действиями напугал животных. Лошади въехали в толпу, что привело к госпитализации троих человек. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта).