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Новости 15:11

Инцидент с каретой на Дворцовой площади случился во время запрета на передвижение транспорта

фото ЗакС политика Инцидент с каретой на Дворцовой площади случился во время запрета на передвижение транспорта

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев получил от комитета по транспорту ответ на свой запрос, связанный с травмированием людей на Дворцовой площади гужевой повозкой в новогодние праздники.

Чиновники сообщили, что проезд кареты не был санкционирован и имел место в период действовавшего запрета на передвижение какого-либо транспорта по площади. Запрет был связан с проведением Рождественской ярмарки, его вводили на время с 13 декабря по 23 января.

Кроме того, в комитете сообщили, что нынешний порядок проведения массовых гуляний не требует введения дополнительных запретов на передвижение конного транспорта.

Напомним, что 2 января повозку с лошадьми внезапно оседлал подвыпивший мужчина и своими действиями напугал животных. Лошади въехали в толпу, что привело к госпитализации троих человек. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта).


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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