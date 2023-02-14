ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:58

Путин объяснил отказ исполнять решения ЕСПЧ их политизированностью

фото ЗакС политика Путин объяснил отказ исполнять решения ЕСПЧ их политизированностью

Решения Европейского суда по правам человека носили "откровенно политизированный характер", что стало причиной отказа России их исполнять, заявил 14 февраля президент Владимир Путин на ежегодном совещании с судьями.

"Отдельные вердикты этого суда, ЕСПЧ, стали носить откровенно политизированный характер, <...> а предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно не приемлемы", — транслирует заявление Путина пресс-служба Кремля.

В своей речи президент выразил мнение, что подобная политизированность наблюдалась "уже достаточно давно", однако же в последнее время приняла "абсолютно неприемлемый характер".

Путин также признал, что в связи с выходом из юрисдикции ЕСПЧ в обществе развернулась дискуссия о возможности ухудшения "защиты прав и свобод граждан" в России. "Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда. <...> Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надёжно защитить", — пришел к выводу он.

В июне 2022 года Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову спустя несколько дней пришлось отдельно заявлять, что "РФ не исполняет этих решений больше".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама