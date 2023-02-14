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Новости 17:14

Минюст внес "Форум свободной России"* в перечень нежелательных НПО

фото ЗакС политика Минюст внес "Форум свободной России"* в перечень нежелательных НПО

Министерство юстиции отчиталось 14 февраля о внесении "Форума свободной России"* в перечень нежелательных организаций.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России"* (Литовская республика)", — говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, внесение в список произошло в соответствии с решением первого заместителя генпрокурора России от 30 января. О признании движения нежелательным надзорное ведомство проинформировало 1 февраля.

"Форум свободной России"* был организован в 2016 году, с тех пор конференция собирается в Вильнюсе дважды в год для обсуждения вопросов, касающихся будущего страны.

*Минюст внес "Форум свободной России" в список нежелательных организаций на территории РФ


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