В прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 208 судей

В 2022 году квалификационные коллегии привлекли к дисциплинарной ответственности в общей сложности 208 судей, заявил на совещании с участием президента Владимира Путина 14 февраля председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Из них полномочий лишился каждый двенадцатый.

"Большое внимание судебная система уделяет соблюдению судами требований законодательства и Кодекса судейской этики. К дисциплинарной ответственности привлечено 208 судей, из них досрочно прекращены полномочия 17 судей", — приводит слова Лебедева пресс-служба Кремля.

Также, согласно озвученной Лебедевым статистике, в 2022 году более полутора тысяч человек в России были осуждены за терроризм и экстремизм.

"За преступления террористической направленности осуждено 875 лиц, а за преступления экстремистской направленности — 693 лица", — поведал Лебедев.

В начале встречи с судьями выступил Путин, который высказался о причинах отказа России исполнять решения ЕСПЧ.

Фото: kremlin.ru