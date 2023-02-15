Госдума и Совфед внепланово соберутся 22 февраля

Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации объявили о намерении внепланово собраться 22 февраля, информирует РИА Новости.

Сенатор Вячеслав Тимченко объяснил, что на грядущем заседании будет обсуждаться кредитная политика для новых российских регионов. По его словам, президент РФ Владимир Путин поручил предоставить им по 250 млрд рублей.

"Субъекты РФ смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов", — отметил Тимченко.

Добавим также, что на 22 февраля запланирован митинг-концерт с участием Путина. А днём ранее он должен выступить с посланием Федеральному собранию.