ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:35

Ева Меркачёва: Сванидзе пришёл в сознание, улыбается, бодрый уже

фото ЗакС политика Ева Меркачёва: Сванидзе пришёл в сознание, улыбается, бодрый уже

Журналист Николай Сванидзе пришёл в сознание после выхода из медикаментозной комы, уведомила в среду, 15 февраля, РИА Новости член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва.

При этом правозащитник по-прежнему находится в отделении реанимации.

"Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже", — поделилась Меркачёва.

О том, что Сванидзе попал в больницу с отёком лёгких, СМИ сообщили 6 февраля. Медики оценивали его состояние как тяжёлое, в связи с чем его погрузили в искусственную кому. Впоследствии его вывели из неё.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама