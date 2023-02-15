Ева Меркачёва: Сванидзе пришёл в сознание, улыбается, бодрый уже

Журналист Николай Сванидзе пришёл в сознание после выхода из медикаментозной комы, уведомила в среду, 15 февраля, РИА Новости член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва.

При этом правозащитник по-прежнему находится в отделении реанимации.

"Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже", — поделилась Меркачёва.

О том, что Сванидзе попал в больницу с отёком лёгких, СМИ сообщили 6 февраля. Медики оценивали его состояние как тяжёлое, в связи с чем его погрузили в искусственную кому. Впоследствии его вывели из неё.