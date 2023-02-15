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Новости 11:46

Петербургский ЗакС в первом чтении принял закон о бесплатной помощи больным хронической сердечной недостаточностью

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС в первом чтении принял закон о бесплатной помощи больным хронической сердечной недостаточностью

Законодательное собрание Петербурга 15 февраля в первом чтении принял законопроект, направленный на предоставление бесплатных лекарств больным сердечной недостаточностью в хронической форме, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Документ подготовлен комиссией по социальной политике и здравоохранению. По информации городских властей, в 2023 году ожидается порядка 30 тысяч людей, больных ХСН. Больше половины из них не имеют инвалидности и не могут бесплатно получить необходимые лекарства. По оценке авторов законопроекта, изменения в Социальный кодекс позволят более  8,6 тысячам больных бесплатно получить нужные препараты.

Документ поддержали единогласно. 

Ранее петербургский парламент решил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бесплатно предоставлять дорогостоящие препараты взрослым, больным спинальной-мышечной атрофией. 

Константин Леньков


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