Петербургский ЗакС в первом чтении принял закон о бесплатной помощи больным хронической сердечной недостаточностью

Законодательное собрание Петербурга 15 февраля в первом чтении принял законопроект, направленный на предоставление бесплатных лекарств больным сердечной недостаточностью в хронической форме, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ подготовлен комиссией по социальной политике и здравоохранению. По информации городских властей, в 2023 году ожидается порядка 30 тысяч людей, больных ХСН. Больше половины из них не имеют инвалидности и не могут бесплатно получить необходимые лекарства. По оценке авторов законопроекта, изменения в Социальный кодекс позволят более 8,6 тысячам больных бесплатно получить нужные препараты.

Документ поддержали единогласно.

Ранее петербургский парламент решил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бесплатно предоставлять дорогостоящие препараты взрослым, больным спинальной-мышечной атрофией.

Константин Леньков