В Петербурге начали строить Кронштадтскую развязку

Рабочие приступили к строительству проблемной транспортной развязки на острове Котлин, о чем сообщает пресс-служба Минстроя. Работы финансируются опережающими темпами, их осуществляет АО "ВАД". Новые десять съездов с дамбы свяжут ее с Кронштадтским шоссе. На этом участке движение транспорта в последние годы регулярно затруднено.

"На отведенном земельном участке площадью 34,11 га будет устроена развязка по схеме "клеверный лист" с обособленными съездами для обеспечения транспортных связей по всем направлениям движения", - рассказал замглавы Минстроя Юрий Гордеев.

Перед Новым годом кабмин выделил на создание развязки, финансируемое с 2021 года, новые 466,5 млн рублей, а в целом оно требует привлечения 18,5 млрд рублей. Завершить строительство транспортного узла планируют к концу 2025 года. Введение новых объектов инфраструктуры в Кронштадте, согласно замыслу представителей проекта "Остров фортов", должно увеличить турпоток до 3 млн человек.

фото: minstroyrf.gov.ru