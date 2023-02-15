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Новости 12:29

Матвиенко прояснила причину внеплановой встречи Совфеда 22 февраля

фото ЗакС политика Матвиенко прояснила причину внеплановой встречи Совфеда 22 февраля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, зачем сенаторам потребуется внепланово встретиться 22 февраля. Заявление прозвучало во время заседания в среду, 15 февраля.

Так, по словам Матвиенко, решение обусловлено необходимостью принять ряд важных законов.   

"Правительство обратилось к нам с просьбой до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", — отчиталась чиновница.

Также Матвиенко попросила СМИ не тиражировать фейки о причинах переноса встречи.

На 22 февраля намечено также заседание Госдумы. А 21 числа выступит с посланием Федеральному собранию Владимир Путин.


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