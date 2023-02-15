Матвиенко прояснила причину внеплановой встречи Совфеда 22 февраля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, зачем сенаторам потребуется внепланово встретиться 22 февраля. Заявление прозвучало во время заседания в среду, 15 февраля.

Так, по словам Матвиенко, решение обусловлено необходимостью принять ряд важных законов.

"Правительство обратилось к нам с просьбой до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", — отчиталась чиновница.

Также Матвиенко попросила СМИ не тиражировать фейки о причинах переноса встречи.

На 22 февраля намечено также заседание Госдумы. А 21 числа выступит с посланием Федеральному собранию Владимир Путин.