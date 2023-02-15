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Новости 14:24

Полиция при поддержке ОМОН проводит обыски у петербургских похоронных агентов

фото ЗакС политика Полиция при поддержке ОМОН проводит обыски у петербургских похоронных агентов

С раннего утра среды, 15 февраля, в Петербурге идут обыски в квартирах и офисах, которые связаны с ритуальным бизнесом: оперативные мероприятия по десяткам адресов связаны с уголовным делом об особо крупном мошенничестве при организации похорон (ч. 3 ст. 159 УК), передаёт 47news.

Речь идёт о компаниях и людях, которые имеют отношение к Северному кладбищу.

Обыски проводят сотрудники экономической полиции города. Им помогают порядка тридцати омоновцев.

По версии следствия, группа лиц, действуя от лица ИП, подписывала договоры с родственниками усопших на организацию похорон на Северном кладбище. В то же время непосредственного отношения к этому кладбищу они не имели, а за оформлением документов обращались в "легитимное" ритуальное агентство, которое связано с этим погостом. Соучастники преступления при этом платили законной фирме значительно меньше, чем получали от родственников умерших.


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