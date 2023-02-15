РКН отчитался о новых блокировках страниц с детской порнографией

В течение января нынешнего года сотрудники Роскомнадзора смогли удалить или заблокировать 6 тысяч интернет-страниц, содержащих порнографические материалы с участием несовершеннолетних, о чем сообщает пресс-служба регулятора.

Две трети заблокированных страниц помогли выявить и сделать недоступными администрации социальных сетей, тогда как четверть блокировок - это результат самостоятельного мониторинга сотрудников РКН.

Ведомство регулярно отчитывается о своей борьбе с детской порнографией и предупреждает о рисках уголовного наказания за ее распространение. За прошлый год блокировок такого рода контента стало больше на 20%. Значительная их часть стала возможной благодаря бдительным пользователям интернета.