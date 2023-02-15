Суд обязал собственниц квартиры в историческом доме на Зверинской убрать с фасада 3 кондиционера

Петроградский райсуд Петербурга изучил гражданский иск, поданный комитетом по охране архитектурных памятников (КГИОП) к местным жительницам Алисе Конотовской и Анастасии Лоншаковой, в рамках дела об обязании определённых действий и взыскании неустойки. Об итогах разбирательства сообщает 15 февраля объединённая пресс-служба городских судов.

Дело в том, что обозначенные дамы самовольно и без превентивного согласования установили на фасаде выявленного памятника архитектуры "Дом Барановской", расположенном на Зверинской улице, 44, лит. А, три кондиционера. Устройства появились под окнами квартиры, которой владеют Конотовская и Лоншакова.

КГИОП составил акт о проведённой инспекции дома-памятника в ноябре 2021 года, впоследствии обратившись в суд.

Как итог, петербурженок обязали в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу суда убрать кондиционеры с фасада здания, а также выплатить неустойку в 10 тысяч рублей. В случае, если демонтаж не будет произведён, ответчицы обязаны будут выплачивать КГИО по 30 тысяч рублей ежемесячно за неисполнение требования суда.