Систему бомбоубежищ в Ленобласти восстановят до конца года

Представители администрации Ленинградской области рассказали журналистам о бомбоубежищах и укрытиях, единый реестр которых был составлен в декабре прошедшего года. Такого типа помещений чиновники подобрали более 3,3 тысяч. В сумме различного рода подвалы и заглубления, вошедшие в перечень, способны принять на случай возникновения чрезвычайной ситуации свыше 3,8 млн человек.

"Это более чем в три раза превышает возможности по укрытию населения Ленобласти в пределах нормативного расстояния", - приводит ТАСС слова вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина.

Полностью вся система бомбоубежищ будет воссоздана в течение года. При этом в дальнейшем их усовершенствуют до противорадиационных. По словам Ильина, самое непростое при реализации программы – это нахождение некоторых подходящих помещений в подвалах жилых домов. До апреля чиновникам необходимо получить согласие собственников жилья на оборудование укрытий.