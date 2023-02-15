В Купчино открылся баскетбольный Центр олимпийской подготовки

На Загребском бульваре в Петербурге в присутствии городского руководства 15 февраля торжественно открыли Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В. П. Кондрашина, передает пресс-служба Смольного. Учреждение, построенное в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", ориентировано в том числе на людей с ограниченными возможностями. Губернатор Александр Беглов обратился к истории побед команды "БасКи - ЦОП", составленной из маломобильных граждан.

"Опыт этих спортсменов на колясках, которые ведут активную жизнь, показывает, что человеку надо только создать возможности и помогать", – произнес глава города на церемонии.

Беглов отметил важность наличия такого центра, когда из зоны боевых действий возвращаются пострадавшие в них горожане. Утверждается, что для их реабилитации в новом центре имеется все необходимое.

Представителям женской команды COP-Petersburg от губернатора достались благодарности и подарки.

фото: gov.spb.ru