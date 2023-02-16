Экс-начальника карельской ИК-9 и его зама приговорили к 7 годам колонии по делу о побоях заключённого

Бывший начальник карельской ИК-9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев получили по 7 лет колонии в рамках уголовного дела об избиении заключённого, передаёт "Медиазона"*.

Государственный обвинитель запрашивал для них по 8,5 лет тюрьмы.

Разбирательство в отношении сотрудников колонии началось в 2019 году, после того, как в сеть попало видео 2014 года, на котором бьют заключённого Абдували Насруллоева в санитарной части ШИЗО. Впоследствии пострадавший говорил, что на записи "даже десяти процентов нет от того, как они с людьми обращались". После этого было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (п."а" ч. 3 ст. 286 УК).

Как считает следствие, Савельев и его зам нанесли заключённому не менее семнадцати ударов по различным частям тела. В 2021 году прокуратура вернула материалы дела в СК, поскольку поставила под сомнение подлинность скандальной видеозаписи.

*Минюст РФ внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов