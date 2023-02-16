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СЖР будет настаивать на отмене ответственности за фейки об армии, но только после окончания СВО

фото ЗакС политика СЖР будет настаивать на отмене ответственности за фейки об армии, но только после окончания СВО

Члены Союза журналистов России (СЖР) потребуют отмены уголовной и административной ответственности за фейки и дискредитацию армии РФ, но только когда закончится военная спецоперация на Украине. Заявление озвучил глава СЖР Владимир Соловьев в ходе лекции в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, передаёт ТАСС.

По словам Соловьева, ограничения для СМИ необходимы для того, "чтобы не навредить".

"Мы говорим о том, что когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты. <…> К нам действительно было несколько запросов из московских и региональных СМИ, когда некоторые коллеги были обвинены в неправильных заявлениях по отношению к СВО, подвергались штрафам, наши юристы с ними работали, разбирались", - сообщил студентам председатель СЖР.

Напомним, поправки о введении статей 207.3 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и 280.3 УК (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и статьи 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) приняли в марте 2022 года


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