СЖР будет настаивать на отмене ответственности за фейки об армии, но только после окончания СВО

Члены Союза журналистов России (СЖР) потребуют отмены уголовной и административной ответственности за фейки и дискредитацию армии РФ, но только когда закончится военная спецоперация на Украине. Заявление озвучил глава СЖР Владимир Соловьев в ходе лекции в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, передаёт ТАСС.

По словам Соловьева, ограничения для СМИ необходимы для того, "чтобы не навредить".

"Мы говорим о том, что когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты. <…> К нам действительно было несколько запросов из московских и региональных СМИ, когда некоторые коллеги были обвинены в неправильных заявлениях по отношению к СВО, подвергались штрафам, наши юристы с ними работали, разбирались", - сообщил студентам председатель СЖР.

Напомним, поправки о введении статей 207.3 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и 280.3 УК (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и статьи 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) приняли в марте 2022 года.