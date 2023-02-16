Милонов предложил сделать свободным проезд добровольцев по платным дорогам

Депутат Виталий Милонов ("Единая Россия"), представляющий в Госдуме Петербург, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением сделать бесплатным для добровольных участников СВО проезд по платным трассам в России.

Об обращении в правительство парламентарий поведал в собственном Telegram-канале. По его словам, участникам добровольческих формирований приходится платить из своего кармана за возможность добраться до цели своего путешествия. В частности, речь идет о дороге к месту прохождения службы, поездке в отпуск, на лечение и обратно.

"Сложившаяся ситуация представляется несправедливой по отношению к людям, рискующим своей жизнью и здоровьем для защиты Отечества", — высказался Милонов.

Депутат сослался на предусмотренную законом об автодорогах для отдельных категорий граждан возможность свободного проезда по платным трассам. В связи с этим он, по собственному признанию, предложил Мишустину "рассмотреть возможность предоставления такого права гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях в зоне СВО" и имеющим необходимые сопроводительные документы.

На прошлой неделе Милонов выступил с предложением лишать родивших за рубежом россиянок права на получение материнского капитала из российского бюджета.