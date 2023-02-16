Суд в Сыктывкаре взыскал компенсацию депутату местного Госсовета Воробьеву* за условия содержания во время ареста

Сыктывкарский городской суд частично удовлетворил требования депутата Госсовета республики Коми Виктора Воробьева*, рассказал последний в своем Telegram-канале. Иск народного избранника был подан к ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти из-за его задержания и административного ареста на пацифистской акции, состоявшейся 6 марта прошлого года в Северной столице.

"С Российской Федерации в лице МВД России за счёт федеральной казны взыскана денежная компенсация. Решение суда в этой части обращено к немедленному исполнению", — написал Воробьев*.

В комментарии изданию "7х7" депутат уточнил, что суд признал ненадлежащими условия, в которых он находился во время задержания и ареста. Сумма компенсации составила пять тысяч рублей, Воробьев* счел ее "смешной". Он поделился планами обжаловать решение суда.

Ранее стало известно о том, что мировой судья в Сыктывкаре оштрафовал Воробьева* на 100 тысяч рублей за публикацию видео с пацифистским посылом.

*Минюст внес Виктора Воробьева в единый реестр иноагентов