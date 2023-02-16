Певцов и два справоросса предложили организовать патриотический институт культуры

Три депутата Госдумы обратились к главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по формированию патриотического института культуры, передает 16 февраля РИА "Новости". Авторами идеи выступили Дмитрий Певцов ("Новые люди") и члены фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков.

По мысли депутатов, учреждение можно было бы организовать на базе Московского государственного института культуры. "Предлагаем вам, уважаемая Ольга Борисовна, создать совместную рабочую группу по формированию на базе МГИК российского патриотического института культуры", — говорится в сочиненном ими письме.

Рабочую группу могла бы возглавить сама Любимова или же кто-то из ее заместителей, полагают депутаты. По их мнению, создание нового вуза способствовало бы решению ряда задач, включая подготовку специалистов в сфере культуры, обладающих "идеологическим багажом".

На прошлой неделе ряд депутатов от СРЗП обратился к Любимовой с предложением создать реестр артистов, поддержавших спецоперацию. Включение в подобный список должно дать деятелям культуры различные преференции, в том числе приоритетное право на получение грантов и субсидий от государства.