ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:55

В ЗакСе поддержали законопроект Смольного об изменении границ объектов культурного наследия

фото ЗакС политика В ЗакСе поддержали законопроект Смольного об изменении границ объектов культурного наследия

Комиссия Заксобрания Петербурга по градостроительству 16 февраля рекомендовала к принятию законопроект о внесении изменений в региональный закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Документ подготовили в Смольном для строительства Большого Смоленского моста и прокладки высокоскоростной железной дороги. Градозащитники считают, что в случае принятия закона Петербург может потерять порядка 200 исторических построек. 

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник заявил, что единороссы готовы поддержать проект закона, но только с обещанием внести в него правки, которые защищали бы интересы жителей Нарвской заставы. Квартал могут снести в рамках реновации. Ранее парламентарии провели встречу с местными жителями. Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов заявил, что этот вопрос можно рассмотреть подробнее.

Против одобрения законопроекта выступил депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Все остальные членны комиссии проголосовали "за". 

В начале февраля в Заксобрании прошли депутатские слушания законопроекта. Многие депутаты выступили критически. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Крупник Павел Анатольевич 




Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама