В ЗакСе поддержали законопроект Смольного об изменении границ объектов культурного наследия

Комиссия Заксобрания Петербурга по градостроительству 16 февраля рекомендовала к принятию законопроект о внесении изменений в региональный закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ подготовили в Смольном для строительства Большого Смоленского моста и прокладки высокоскоростной железной дороги. Градозащитники считают, что в случае принятия закона Петербург может потерять порядка 200 исторических построек.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник заявил, что единороссы готовы поддержать проект закона, но только с обещанием внести в него правки, которые защищали бы интересы жителей Нарвской заставы. Квартал могут снести в рамках реновации. Ранее парламентарии провели встречу с местными жителями. Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов заявил, что этот вопрос можно рассмотреть подробнее.

Против одобрения законопроекта выступил депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Все остальные членны комиссии проголосовали "за".

В начале февраля в Заксобрании прошли депутатские слушания законопроекта. Многие депутаты выступили критически.

Константин Леньков