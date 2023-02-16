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Новости 14:29

В Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело начальницы управления финансового обеспечения ЗВО

фото ЗакС политика В Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело начальницы управления финансового обеспечения ЗВО

В Северной столице выясняются обстоятельства гибели начальницы управления финансового обеспечения Минобороны по Западному округу Марины Янкиной. Сведения об этом подтвердили в разговоре журналистами "Коммерсанта-СПБ" в пресс-службе ЗВО.

Сообщается, что тело женщины было найдено утром 15 февраля под окнами 16-этажного жилого дома по улице Замшина, 31. На общем балконе на 16 этаже впоследствии обнаружили личные вещи - телефон и документы, которые, по предварительным данным, принадлежали Янкиной.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего, прорабатывая версию в том числе о суициде.

Добавим также, что до марта 2019 года погибшая работала зампредом комитета имущественных отношений (КИО) Смольного.


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