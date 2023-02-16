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Новости 14:33

Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы

фото ЗакС политика Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы

Депутаты Государственной думы на заседании 16 февраля приняли в третьем чтении закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, известила парламентская пресс-служба. Документ предусматривает выход РФ из 21 международного договора с 16 марта 2022 года.

В частности, денонсация коснется таких документов, как Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления и других.

Законопроект на рассмотрение Госдумы внес 17 января президент Владимир Путин. Согласно тексту пояснительной записки, выход России из международных договоров связан с прекращением членства страны в Совете Европы с 16 марта прошлого года.


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