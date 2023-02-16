Правительство перечислит средства на реконструкцию петербургской консерватории

В России подготовлен перечень объектов, строительство которых будет вестись в 2023-2027 годах с привлечением средств федерального бюджета, сообщила 16 февраля пресс-служба правительства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ предполагает выделение в течение пяти лет около 4,7 триллиона рублей на строительство и реконструкцию социальных, инфраструктурных и других значимых объектов. Из этих средств 1,4 триллиона рублей предназначаются регионам, в 2023 году планируется выделение 370 миллиардов рублей.

Как отметили в кабмине, в список вошли "приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты". Речь идет о медицинских, спортивных и образовательных центрах, музеях и об объектах важной транспортной инфраструктуры.

"В перечень включено завершение реконструкции консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и строительства новых корпусов для Третьяковской галереи в Москве", — говорится в сообщении правительства. Также в списке присутствуют автодороги, НИИ экспериментальной физики в Сарове, Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи и другие объекты.

В конце октября прошлого года стало известно об утверждении нового проекта реконструкции консерватории в Петербурге. Работы должны быть завершены не позднее 2024 года.