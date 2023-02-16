Депутаты Госдумы запретили "чрезмерные заимствования" в русском языке

Государственная дума приняла 16 февраля сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете чрезмерных заимствований иностранных слов в русском языке, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ поступил на рассмотрение депутатов от российского правительства в октябре прошлого года.

Инициатива предусматривает внесение поправок к существующему закону "О государственном языке Российской Федерации". Среди прочего, она вводит такие понятия, как нормативные словари, справочники и грамматики, фиксирующие нормы современного литературного русского языка при использовании его в качестве государственного.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — говорится в пояснительной записке к документу. Как объясняют авторы инициативы, подобная норма "направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов".

Отметим, что принятый Госдумой закон нельзя назвать уникальной попыткой парламентариев защитить русский язык от иностранного влияния. В декабре 2022 года на рассмотрение нижней палаты поступил проект, предусматривающий запрет использования в рекламе некириллических алфавитов.