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Новости 15:32

В СПЧ пожаловались на отсутствие "самомобилизации" у заметной части чиновничества

фото ЗакС политика В СПЧ пожаловались на отсутствие "самомобилизации" у заметной части чиновничества

Член Совета по правам человека Александр Точенов поделился мнением о ситуации в России накануне годовщины начала спецоперации на Украине, передает 16 февраля пресс-служба СЧП. В своих рассуждениях официальный правозащитник коснулся как положительных, по его мнению, явлений в стране, так и отрицательных.

Точенов обнаружил зрелость в поведении "значительной части наших сограждан и нашего общества", которая выражается в деятельности волонтеров, сборе гуманитарной помощи, "внутренней мобилизации и мобилизации на своих рабочих местах". Это свидетельствует о том, что готовность жертвовать своим благополучием ради страны присутствует у россиян "где-то на генном уровне", полагает член СПЧ.

Однако же обнаружил Точенов и негативные стороны в жизни общества в последний год. По его мнению, заметная часть чиновничества не обнаруживает стремления "самомобилизоваться" в условиях СВО.

"Главное со знаком минус — отсутствие даже осознания необходимости самомобилизации у большой (большая не значит бОльшая) части бюрократического аппарата на разных уровнях власти, в том числе у лиц, принимающих решения", — пожаловался спикер.

В минувшем июне Точенов высказывался о необходимости регулирования деятельности блогеров. "Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях", — говорил он.

Фото: president-sovet.ru


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