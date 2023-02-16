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Новости 15:49

Центробанк намерен ввести личную ответственность руководства банков за утечку данных клиентов

фото ЗакС политика Центробанк намерен ввести личную ответственность руководства банков за утечку данных клиентов

Банк России намерен установить личную ответственность банковских топ-менеджеров, отвечающих за информационную безопасность, за утечки персональных данных клиентов, сообщил 16 февраля "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦБ Германа Зубарева. Заявление последнего прозвучало на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Топ-менеджеры банков, отвечающие за информационную безопасность, должны нести персональную ответственность за защиту информации клиентов. Нарушения и утечки будут наказываться вплоть до дисквалификации", — произнес Зубарев.

По словам зампреда ЦБ, у финансового регулятора имеются квалификационные требования к главам и заместителям руководителей по безопасности. В случае возникновения утечек данных из-за нарушения требований информационной безопасности Банк России сможет выпустить предписание о смещении таких топ-менеджеров с занимаемых постов. Сейчас подобная инициатива находится в стадии проекта, добавил Зубарев.

Ранее Центробанк сообщил о том, что обнаружил почти пять тысяч финансовых пирамид и нелегальных компаний в 2022 году.


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