Центробанк намерен ввести личную ответственность руководства банков за утечку данных клиентов

Банк России намерен установить личную ответственность банковских топ-менеджеров, отвечающих за информационную безопасность, за утечки персональных данных клиентов, сообщил 16 февраля "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦБ Германа Зубарева. Заявление последнего прозвучало на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Топ-менеджеры банков, отвечающие за информационную безопасность, должны нести персональную ответственность за защиту информации клиентов. Нарушения и утечки будут наказываться вплоть до дисквалификации", — произнес Зубарев.

По словам зампреда ЦБ, у финансового регулятора имеются квалификационные требования к главам и заместителям руководителей по безопасности. В случае возникновения утечек данных из-за нарушения требований информационной безопасности Банк России сможет выпустить предписание о смещении таких топ-менеджеров с занимаемых постов. Сейчас подобная инициатива находится в стадии проекта, добавил Зубарев.

Ранее Центробанк сообщил о том, что обнаружил почти пять тысяч финансовых пирамид и нелегальных компаний в 2022 году.