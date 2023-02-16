Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла в Петербурге на спад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за шестую неделю года снизилась, сообщило 16 февраля региональное управление Роспотребнадзора.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге по совокупному населению зарегистрирована на 16,2% ниже недельного эпидемического порога и на 4,1% ниже в сравнении с предыдущей пятой неделей", — говорится в сообщении санитарной службы.

Как отмечается, серди негриппозных респираторных вирусов чаще прочих встречаются РС-вирус и риновирусы. Что касается вирусов гриппа, то среди них превалируют вирусы группы B, вирусы группы A фиксировались реже.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о замедлении относительно предыдущей недели темпов заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по России.