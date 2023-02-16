Компания Setl Group намерена выкупить и привести в порядок особняк Парамонова

Строительная компания Setl Group собирается выкупить и привести в порядок региональные памятники архитектуры "Особняк владельца" и "Котельная", которые входят в объект культурного наследия "Кожевенный завод А.А. Парамонова" на Васильевском острове, известили 16 февраля в пресс-службе холдинга.

На сегодняшний день объект является собственностью предприятия "Кожа". После покупки зданий Setl Group согласует с комитетом по охране памятников Петербурга (КГИОП) работы и приступит к реставрации. Компания обещает полностью сохранить все элементы декора, не утраченные по сей день.

Ранее в четверг петербургские градозащитники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за состояния особняка Парамонова с просьбой "остановить мародёрство" в нём.

Фото: Живой город / Telegram