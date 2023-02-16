Градозащитники обратились к Бастрыкину из-за состояния особняка Парамонова

Петербургские градозащитники обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой "остановить мародерство" в особняке купца Александра Парамонова на Васильевском острове, известил 16 февраля Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Речь идет о признанных региональными памятниками здании "Особняк — контора" 1830-х годов постройки и кирпичной котельной начала XX века на Кожевенной линии, 1-3. Как утверждают градозащитники, некие мародеры расхищают и портят сейчас интерьеры здания, история которого насчитывает без малого два столетия.

В начале декабря прошлого года градозащитники заподозрили подготовку к сносу внутриквартальных корпусов на территории кожевенного завода. В ситуацию включился Бастрыкин, после чего в СМИ появились сообщения о планах реставрации особняка и котельной с полным сохранением исторических зданий, напомнили активисты. Однако же на этой неделе они обнаружили, что здания "вскрыты и находятся в стадии разграбления".

"Разграбление также происходит в объекте культурного наследия особняке Парамонова. <...> Теперь мы видим, какова цена обещаний застройщика: расколотые мраморные подоконники, выбитые резные двери, распотрошенные изразцовые печи, отправленный на растопку 200-летний паркет", — отметили градозащитники.

В связи с этим активисты попросили Следственный комитет и лично его главу "остановить разграбление и уничтожение Кожевенного завода А.А. Парамонова: его объектов культурного наследия и исторических зданий".

Фото: Живой город/ Telegram