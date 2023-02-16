С начала 2023 года спасатели сняли со льдин 30 неосторожных петербуржцев

Петербургский градоначальник Александр Беглов провёл первое в нынешнем году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, информирует пресс-служба Смольного 16 февраля. Одним из первых вопросов в повестке стала безопасность на воде в зимне-весенний период. В собрании приняли участие члены правительства города, главы райадминистраций и представители МЧС.

Во время весеннего паводка необходимо предотвратить человеческие травмы и жертвы, отметил Беглов. Ожидается, что в этом году лёд тронется в конце марта - начале апреля. Губернатор напомнил, что в городе до 15 апреля действует запрет выхода на ледовое покрытие водоёмов. Невзирая на это спасатели с начала 2023-го сняли со льдин 30 нарушителей.

Резюмируя тему, Беглов дал поручение изучить готовность петербургских гидротехнических сооружений к паводку.

Ранее, напомним, сообщалось, что гуляющих по льду Невы петербуржцев не смущали патрули из "амфибий" МЧС.