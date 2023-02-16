Жители Ленобласти стали в разы чаще жаловаться на состояние воздуха в 2022 году

В 2022 году жители Ленинградской области стали гораздо чаще жаловаться на состояние экологии в регионе, и в особенности — на качество атмосферного воздуха, заявила 16 февраля экс-глава областного комитета госэконадзора Маринэ Тоноян. В конце января она перешла на должность руководителя комитета по управлению госимуществом.

"В 2022 году в комитет поступило беспрецедентное количество обращений граждан и организаций, порядка 3,5 тысяч, это на одну тысячу обращений больше, чем в 2021 году", — приводит слова чиновницы ТАСС. Наибольшее количество жалоб касалось состояния атмосферного воздуха.

В комитете госэконадзора уточнили, что в 2021 году получили 272 жалобы на воздух. Между тем, в 2022 году чиновники получили 1 196 официальных обращений, а по "зеленой линии" областной экомилиции их оказалось больше 3 500. Чаще всего жалобы поступали из городов, таких как Гатчина, Кириши, Кудрово, Мурино.

В конце января Росприроднадзор зафиксировал недопустимый уровень загрязнения воздуха в Гатчинском районе. Исследование проводилось поблизости от мусорного полигона "Новый Свет — Эко".