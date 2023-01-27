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Росприроднадзор зафиксировал недопустимый уровень загрязнения воздуха в Гатчинском районе

фото ЗакС политика Росприроднадзор зафиксировал недопустимый уровень загрязнения воздуха в Гатчинском районе

Активисты из экологического движения "Зеленый фронт" 27 января получили официальный ответ от Росприроднадзора, касающийся проблемы загрязнения воздуха в Гатчинском районе. Чиновники рассказали, что перед новогодними праздниками замерили уровень концентрации вредных веществ в воздухе. Пробы показали, что в некоторых локациях по фенолу он превышен в 6 раз, сероводороду в 4,125 раза и хлороводороду в 1,25 раза.

Места, где производились исследования, расположены в непосредственной близости от мусорного полигона "Новый Свет-Эко". На одноименную компанию составили протокол по ч. 4 ст. 6.35 КоАП (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), на основании которого суд может приостановить ее деятельность.

Жалобы на неприятные запахи в Гатчине и ее окрестностях поступают как минимум с прошлой весны. Дегазации полигона прокуратура добивалась через суд. В районе с середины осени проводят профессиональный мониторинг воздуха.


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