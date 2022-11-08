Прокуратура добивается дегазации полигона под Гатчиной через суд

Природоохранная прокуратура выявила отсутствие двух агрегатов дегазации на мусорном полигоне "Новый Свет - ЭКО" в Гатчинском районе Ленобласти, в связи с чем обратилась в суд. Как сообщила пресс-служба ведомства, два из требующихся четырех агрегатов, указанных в проектной документации полигона, не функционируют по причине их поломки. Заседание по иску к руководству полигона должно состояться в Гатчинском городском суде в четверг 10 ноября.

Контрольное ведомство отмечает при этом, что еще перед рассмотрением иска ремонт системы дегазации на объекте все же имел место. Вследствие проведенных работ объем выбросов загрязняющих веществ снизился.

Ранее руководство ООО "Новый Свет - ЭКО" заявляло, что станция дегазации не находится в собственности у компании, однако она готова вкладываться в ремонт и модернизацию станции, которые осложняются нехваткой импортных комплектующих.

Отметим, что жители Гатчинского района жалуются на неприятные запахи в течение нескольких последних месяцев. В конце октября чиновники инициировали мониторинг воздуха. Месяц назад прокуратура уже обращалась в суд в связи с нарушениями на полигоне.