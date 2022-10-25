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Новости 20:55

После жалоб на неприятные запахи на юге Петербурга организовали мониторинг воздуха

фото ЗакС политика После жалоб на неприятные запахи на юге Петербурга организовали мониторинг воздуха

Жители Фрунзенского и Московского района в течение нескольких последних дней массово жалуются на испортившееся качество воздуха и неприятный запах на улицах. Во многих обращениях, поступивших чиновникам, говорилось о том, что запах напоминает свалочный газ. В результате, как сообщает "Фонтанка", сотрудники комитета по природопользованию запустили мониторинг воздуха: по двум районам передвигается специальная мобильная лаборатория.

Отметим, что в течение последних недель и месяцев неприятный запах также омрачил существование жителей Гатчинского района Ленобласти. В качестве потенциальных источников зловония назывались и рыбообрабатывающее предприятие, и нарушения в деятельности мусорного полигона. В первой половине октября в Гатчине запустили систему слежения за качеством воздуха.


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